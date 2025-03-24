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Стало известно о планах Hyundai вложиться в экономику США

CNBC: Hyundai готовится объявить о вложении в экономику США $20 млрд
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Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Hyundai планирует объявить о планах вложить $20 млрд в экономику США. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По информации канала, $5 млрд будет направлено на сталелитейное производство в Луизиане, в результате чего в штате создадут пять тысяч рабочих мест. Как отметили журналисты, благодаря этому два американских автозавода южнокорейской компании будут обеспечены продукцией.

Ожидается, что об инвестициях 24 марта объявят президент США Дональд Трамп, председатель Hyundai Ыйсун Чунг и губернатор Луизианы Джефф Лэндри.

В январе Трамп заявил, что генеральный директор Apple Тим Кук пообещал осуществить масштабные инвестиции в американскую экономику. По словам главы Белого дома, выступившего на митинге перед своими сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне, его победа на выборах побудила главу компании заявить о будущих масштабных инвестициях в экономику страны.

Ранее в США высказались об объемах будущих инвестиций в Украину.

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