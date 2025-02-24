Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС планирует объединить энергетический рынок Украины и Молдавии

ЕС планирует интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии в 2026 году
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Евросоюз планирует полностью интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии к концу 2026 года. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном на сайте органа исполнительной власти ЕС.

«Мы подготовили амбициозный пакет по энергетической безопасности. Цель — обеспечить устойчивую, безопасную и конкурентоспособную энергетическую систему для Украины. Мы полностью интегрируем рынок электроэнергии Украины и Молдовы с нашим рынком электроэнергии к концу следующего года. И мы воспользуемся всем потенциалом огромных газовых хранилищ Украины, 80% которых расположены вблизи государств — членов ЕС», — заявила она, отметив, что это принесет доход Украине.

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз также намерен ускорить инвестиции в украинскую возобновляемую энергетику.

«Все эти усилия приведут к большей энергетической безопасности как для Украины, так и для Европейского союза», — заключила глава ЕК.

На прошлой неделе минэнерго Украины вводило ограничения на подачу электроэнергии для промышленности.

Ранее в Молдавии заявили, что власти Кишинева пытаются переложить вину за энергокризис на РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами