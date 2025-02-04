Стал известен главный покупатель российской пшеницы

«Русагротранс»: в 2024 году Египет нарастил импорт российской пшеницы в 1,8 раза

Египет нарастил объем закупок российской пшеницы в 1,8 раза в июле — декабре и стал лидером по импорту российского зерна, написала газета «Ведомости» со ссылкой на данные Союза экспортеров и производителей зерна и аналитического центра «Русагротранса».

По данным союза, за указанный период Египет купил 5,45 млн тонн пшеницы у России. Помимо него в числе главных покупателей российского зерна присутствуют Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. Всего за отчетный период Россия продала на внешние рынки 37 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из них 30 млн относятся к пшенице.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко объяснил рост объема закупок российской пшеницы со стороны Каира малой стоимостью фрахта судов и «относительно низким» уровнем мировых цен на черноморскую пшеницу.

Во второй половине января директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина рассказала, что в России озимые находятся в хорошем состоянии, несмотря на аномально теплую зиму в этом году. По прогнозам, сбор зерна будет хорошим – до 125 млн тонн. Однако серьезная потеря урожая может случиться, если в феврале-марте ударят заморозки.

Ранее в Центробанке объяснили сокращение экспорта к концу 2024 года.