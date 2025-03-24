В Минфине прокомментировали вопрос введения акцизов на чипсы

Власти в России не ведут обсуждение вопроса введения в стране новых акцизов, в том числе на чипсы, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение неназванного собеседника из российского Минфина.
На прошлой неделе издание «Известия» со ссылкой на письмо главы Общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова председателю правительства Михаилу Мишустину написало, что в России могут ввести акцизы в 20% на чипсы и запретить их продажу детям.
Как писала газета, в своем обращении Мишустину Павлов отмечал, что еще в 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, в этот список входят и чипсы.
Согласно данным организации, потребление трансжиров приводит к развитию ишемической болезни сердца. В 2023 году, пишет глава Общественного совета при Роспотребнадзоре, в списке самых вредных продуктов, составленным ВОЗ, чипсы были на первом месте.
Ранее врач оценила последствия запрета на чипсы детям.