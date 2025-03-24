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В Минфине прокомментировали вопрос введения акцизов на чипсы

Минфин: введение в России акцизов на чипсы сейчас не обсуждается
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Nina Firsova/Shutterstock/FOTODOM

Власти в России не ведут обсуждение вопроса введения в стране новых акцизов, в том числе на чипсы, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение неназванного собеседника из российского Минфина.

На прошлой неделе издание «‎Известия» со ссылкой на письмо главы Общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова председателю правительства Михаилу Мишустину написало, что в России могут ввести акцизы в 20% на чипсы и запретить их продажу детям.

Как писала газета, в своем обращении Мишустину Павлов отмечал, что еще в 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, в этот список входят и чипсы.

Согласно данным организации, потребление трансжиров приводит к развитию ишемической болезни сердца. В 2023 году, пишет глава Общественного совета при Роспотребнадзоре, в списке самых вредных продуктов, составленным ВОЗ, чипсы были на первом месте.

Ранее врач оценила последствия запрета на чипсы детям.

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