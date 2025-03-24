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В России введут уголовное наказание за незаконную регистрацию в качестве ИП

Комитет Госдумы одобрил наказание за незаконную регистрацию в качестве ИП
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Максим Блинов/РИА Новости

Комитет Госдумы по вопросам госстроительства и законодательства одобрил для рассмотрения в первом чтении законопроект об уголовном наказании за регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП). Информация об этом опубликована в базе законопроектов Думы.

Законопроект в Думу, как уточняется, внесло Правительство РФ в конце прошлого года. Предлагается распространить статью уголовного кодекса о незаконном образовании юридического лица на случаи незаконной регистрации физлица в качестве ИП. Нарушителям грозит штраф до 300 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.

Также действие уголовной статьи о нелегальном использовании документов для образования юрлица также распространят на ИП. Незаконное использование документов, удостоверяющих личность, или выдача доверенности для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице будет наказываться таким же штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.

До этого экономист рассказала, что со следующего года в России могут повысить штрафы для индивидуальных предпринимателей за неподачу налоговых деклараций и неуплату налогов по ним. Минимальный штраф может достичь 5–10 тыс. рублей, а максимальный — 50% от суммы неуплаченных налогов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, повысят ли налоги для самозанятых.

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