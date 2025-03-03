В Госдуме рассказали, повысят ли налоги для самозанятых

Российские власти не планируют увеличивать налоги для самозанятых в 4–6%, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя соответствующее предложение экономистов.

«Власть отреагировала понятным образом, поскольку у нас была договоренность [c населением], и государство дало обязательство людям, которые готовы платить налог, быть самозанятыми, что правила игры не будут меняться 10 лет. То есть никаких изменений не планируется. Налог составит 4%, если человек работает с физлицом, и 6%, если это юрлицо. Конечно, есть опасения, и понятные опасения, что отпуск по беременности и родам, пенсии для самозанятых не предусмотрены. То есть, если вы ничего не платите в Социальный фонд, соответственно, вы и от Социального фонда ничего не получаете», — отметила Бессараб.

По ее словам, сейчас 55 тыс. самозанятых платят добровольные взносы на пенсию, и это очень маленький процент, с учетом их количества. По словам Бессараб, большинство самозанятых молодых людей, которые не платят взносы, смогут рассчитывать только на социальную пенсию.

«Социальная пенсия, как известно, намного меньше, чем страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров и наступает на пять лет позже общеустановленного периода. Поэтому, конечно, думать нужно сегодня. Символические возможности у самозанятых сегодня имеются. Конечно, если заработок небольшой, то доходы как-то отвлечь очень сложно. В этом случае, конечно, нужно увеличивать возможности заработка для самозанятых», — заключила Бессараб.

Профессора Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов и Юлия Долженкова в монографии «Пенсионное страхование: теория, практика и стратегии развития» предложили изменения в пенсионную систему России. В том числе, экономисты считают нужным увеличивать сборы страховых взносов за счет вовлечения в страховую пенсионную систему новых плательщиков из неформального сектора.

«Проведенные расчеты показывают, что при имеющемся количестве плательщиков страховых взносов, сложившемся уровне зарплат и страховом тарифе невозможно удовлетворительное пенсионное обеспечение», — объяснили экономисты.

Самозанятые платят налоги в размере 4–6% при сборах в 13–22% для официально трудоустроенных россиян. Страховые взносы для пенсии у самозанятых, в отличие от штатных сотрудников, не формируются. Чтобы рассчитывать на страховую пенсию по старости, нужно минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, которые формируются из страховых взносов от работодателя. Если нет необходимого минимума, назначается социальная пенсия, но на пять лет позже.

В январе 2025 года средняя пенсия россиян составила 24 тыс. рублей, социальная пенсия — чуть более 7 тыс. рублей. В 2025 году соцпенсии повысят на 14,75% и ее размер увеличится до 8,8 тыс. рублей. Выплата нетрудоспособным россиянам не может быть ниже прожиточного минимума (в 2025 году — 15,2 тыс. рублей для пенсионеров), поэтому в случае назначения соцпенсии будет доплата от государства.

Ранее была названа зарплата, нужная для пенсии от 50 тыс. рублей.