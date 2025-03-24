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С 1 марта работодатели обязаны платить за наставничество

Работодатели с 1 марта обязаны дополнительно платить за наставничество
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Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

С 1 марта 2025 года работодатели обязаны выплачивать сотрудникам доплату за наставничество. Об этом РИА Новости сообщил юрист Давид Адамс, генеральный директор юридической группы АИД.

«Наставничество теперь требует письменного согласия работника и фиксации условий в трудовом договоре. Это формализует процесс передачи опыта», — пояснил Адамс.

В коммунальном секторе доплата составит не менее 10% от оклада, в частных компаниях — по соглашению, но не ниже норм закона.

Юрист отметил, что принуждать к наставничеству нельзя, но работодатели могут формировать корпоративную культуру с неформальными ожиданиями.

«Если компенсация будет недостаточной, сотрудники откажутся от этой роли», — добавил он.

17 февраля издание «Известия» со ссылкой на заявление руководителя юридической практики в SuperJob Александра Южалина писало, что все без исключения российские работодатели должны проводить индексацию заработных плат.

Ранее адвокат ответила, как наказать работодателя, попросившего уволиться перед декретом.

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