С 1 марта работодатели обязаны платить за наставничество

Работодатели с 1 марта обязаны дополнительно платить за наставничество

С 1 марта 2025 года работодатели обязаны выплачивать сотрудникам доплату за наставничество. Об этом РИА Новости сообщил юрист Давид Адамс, генеральный директор юридической группы АИД.

«Наставничество теперь требует письменного согласия работника и фиксации условий в трудовом договоре. Это формализует процесс передачи опыта», — пояснил Адамс.

В коммунальном секторе доплата составит не менее 10% от оклада, в частных компаниях — по соглашению, но не ниже норм закона.

Юрист отметил, что принуждать к наставничеству нельзя, но работодатели могут формировать корпоративную культуру с неформальными ожиданиями.

«Если компенсация будет недостаточной, сотрудники откажутся от этой роли», — добавил он.

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