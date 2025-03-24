Поставки пива в Россию из одной неожиданной страны выросли вдвое

Экспорт китайского пива в Россию в феврале 2025 года вырос в 2 раза относительно аналогичного периода 2024 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы КНР.

Как передает агентство, поставки этого напитка из азиатской страны достиг максимального с октября 2024 года уровня. В феврале Россия заплатила за эту китайскую продукцию $2,4 млн. Год к году поставки выросли в 1,8 раза, а в месячном — в 1,6 раза. По итогам 2024 года Пекин поставил этого вида напитка на $3 млн.

Россия заняла третье место в китайском экспорте, уступив позиции Мьянме и ОАЭ, с показателями в $5,4 млн и $2,6 млн соответственно.

В первой половине января РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб писало, что Китай в период с января по октябрь прошлого года нарастил поставки пива в Россию, вытеснив тем самым Бельгию из тройки крупнейших поставщиков напитка в РФ.

Согласно данным служб, за 10 месяцев 2024 года Китай нарастил поставки в 1,6 раза — до 29,8 тысячи тонн. Благодаря этому КНР поднялась с шестого на третье место в рейтинге крупнейших экспортеров пива в Россию.

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