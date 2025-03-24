ЦБ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран

Банк России сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

Соответствующие операции приостановят с 1 апреля 2025 года еще на пол года.

Ограничения касаются переводов со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года. Решение, как подчеркнули в ЦБ, было принято для поддержания финансовой стабильности.

Накануне Центробанк продлил на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте.

21 марта глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщала, что ситуация, когда ставки по депозитам в ноябре — декабре прошлого года оказались выше ключевой ставки, является нестандартной, в данный момент положение нормализировалось.

Ранее россияне пожаловались на банкоматы, не принимающие новые купюры в 5 тыс. рублей.