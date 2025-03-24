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Оценены перспективы скорого возвращения IKEA в Россию

Юрист Шахназаров усомнился, что шведская IKEA в числе первых вернется в Россию
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Шведский магазин товаров для дома IKEA уходил с российского рынка почти два года, в связи с этим вряд ли компания окажется в числе первых, кто вернется в страну, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение партнера юридической компании O2 Consulting Карена Шахназарова.

Как отметил юрист, официально IKEA объявила о приостановке своих операций в России в марте 2022 года. В течение 2022 компания сокращала свой персонал и распродавала складские запасы. Затем IKEA продала свои четыре российские фабрики, что ранее обеспечивало компании такой высокий процент локализации производства, чем она очень гордилась.

Затем голом позднее — в 2023-м — российский Газпромбанк выкупил у шведской компании сеть ее торговых центров МЕГА. В декабре 2024 года компания продала свой последний российский актив – склад в Московской области. На фоне такого сложного процесса ухода с российского рынка компания вряд ли захочет восстанавливать свои активы в России в самое ближайшее время, подчеркнул Шахназаров.

На этой неделе юрист сообщал, что оставшиеся в России иностранные фирмы выплачивают в российский бюджет в общей сложности не менее $5 миллиардов.

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