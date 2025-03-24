Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС вдвое сократил ввоз вина в РФ

Евростат: ЕС в январе вдвое сократил ввоз вина в РФ
close
Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз в январе вдвое сократил ввоз вина в РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В первом месяце 2025 года Россия закупила в европейских странах 6,5 тыс. т. вина, в то время как в 2024 году — 13 тыс. т. При этом стоимость ввезенного вина сократилась меньше — на 40%. Если в январе 2025 года было закуплено вина на €25,3 млн, то в 2024 году — на €41,2 млн.

Почти треть закупленного вина пришлась на Италию, однако поставки из этой страны за год сократились почти в три раза. Их объем составил 2,3 тыс. т. На этом фоне Франция увеличила поставки вина в РФ на 40%, до 119 тонн, а Латвия — на 7,3% — до 191 тонны. При этом Германия и Испания также сократили экспорт вина в РФ более чем в двое. Первая — до до 543 тонн, вторая — до 438 тонн.

При этом в июле 2024 года Евросоюз резко нарастил экспорт вина в Россию почти вдвое.

Продажи нарастили все европейские импортеры. Сильнее всего поставки за период увеличила Испания — в 2,4 раза месяц к месяцу, до 980 тонн. Латвия нарастила продажи в 2,2 раза, до 1,4 тыс. тонн.

Ранее бьюти-эксперт Шапиро посоветовала заменить вино на водку, чтобы избежать отеков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами