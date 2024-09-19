Европа резко нарастила поставки вина в Россию

Поставки вина из стран Евросоюза на российский рынок по итогам июля выросли почти вдвое по сравнению с июнем, достигнув 12,1 тыс. тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Продажи нарастили все европейские импортеры. Сильнее всего поставки за период увеличила Испания — в 2,4 раза месяц к месяцу, до 980 тонн. Латвия нарастила продажи в 2,2 раза до 1,4 тыс. тонн.

Примерно в два раза выросли поставки вин из Италии (4,9 тыс. тонн), Португалии (1,3 тыс. тонн) и Германии (800 тонн).

Отмечается, что поставки европейских игристых вин в РФ выросли сильнее остальных видов — в 2,4 раза против 1,8 раза.

С весны 2024 года Федеральная таможенная служба (ФТС) России ужесточила требования к проверке документов на импортное вино. Это привело к значительному увеличению сроков оформления товара. Изменения произошли на фоне спора о так называемом «шмурдяке».

Ранее была найдена нелепая ошибка в разрешении на продажу в России пива из КНДР.