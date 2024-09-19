Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европа резко нарастила поставки вина в Россию

Евросоюз в июле нарастил импорт вина в Россию почти вдвое

close
barmalini/Shutterstock/FOTODOM

Поставки вина из стран Евросоюза на российский рынок по итогам июля выросли почти вдвое по сравнению с июнем, достигнув 12,1 тыс. тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Продажи нарастили все европейские импортеры. Сильнее всего поставки за период увеличила Испания — в 2,4 раза месяц к месяцу, до 980 тонн. Латвия нарастила продажи в 2,2 раза до 1,4 тыс. тонн.

Примерно в два раза выросли поставки вин из Италии (4,9 тыс. тонн), Португалии (1,3 тыс. тонн) и Германии (800 тонн).

Отмечается, что поставки европейских игристых вин в РФ выросли сильнее остальных видов — в 2,4 раза против 1,8 раза.

С весны 2024 года Федеральная таможенная служба (ФТС) России ужесточила требования к проверке документов на импортное вино. Это привело к значительному увеличению сроков оформления товара. Изменения произошли на фоне спора о так называемом «шмурдяке».

Ранее была найдена нелепая ошибка в разрешении на продажу в России пива из КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами