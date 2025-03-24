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Москва вошла в число топ-5 мировых столиц по низким ценам на высокую кухню

«Ведомости»: Москва стала второй в рейтинге низких цен на высокую кухню
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Shutterstock

Москва стала второй в рейтинге низких цен на блюда высокой кухни, которые установились в мировых столицах, пишет газета «Ведомости».

Средний чек в ресторанах с мишленовской звездой составляет $71 на человека (5985 руб. по курсу на 24 марта). На первом месте по доступности таких ресторанов оказалась столица ВьетнамаХаной. В этом городе в среднем чек на блюда высокой кухни составляет $67. Третьей стала столица МексикиМехико — где средний чек составляет $79 долларов на посетителя.

Как пишет газета, второе место в соответствующем рейтинге делает Москву более привлекательной для любителей заведений, отмеченных знаками отличия Michelin, по сравнению с такими городами, как Дубай ($194), Женева ($192) и Гонконг ($182).

Во второй половине января Telegram-канале «Антиглянец» написал, что самый дорогой завтрак в России еще сильнее подорожал. Речь идет о «Завтраке Бурлака» в московском ресторане «Белуга». Если в октябре 2024 года он стоил 72 тысячи рублей, то теперь его стоимость составляет 77 тысяч рублей. Отмечается, что состав блюда тоже претерпел изменения.

Ранее были названы лучшие и худшие регионы России по качеству жизни.

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