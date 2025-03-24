Стало известно о начавшемся сокращении найма сотрудников компаниями РФ

Российские компании сокращают наем сотрудников. Об этом, ссылаясь на исследование hh.ru, сообщает газета «Известия».

Так, в первые месяцы 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число размещенных вакансий уменьшилось на 15%. В предыдущие годы число вакантных мест в первом квартале лишь увеличивалось.

Сокращение числа новых вакантных мест отметил и Центральный банк России.

По сведениям hh.ru, уменьшение спроса на работников особенно характерно для сферы бизнеса. Так, количество вакансий в управлении персоналом сократилось на 31%, в стратегии, инвестициях и консалтинге — на 26%, в логистике — на 25%.

По мнению экспертов, причиной сокращения найма сотрудников стала непростая финансовая ситуация, связанная со ставками в экономике. Российские компании обладают все меньшими возможностями, чтобы продолжать наращивать зарплаты прежними темпами. Из-за этого они пытаются оптимизировать бизнес-процессы и сокращают потребность в работниках.

11 марта вице-президент «Опоры России», глава комитета по производительности труда Дмитрий Пищальников заявил, что безработица в России в 2025 году останется на историческом минимуме в 2,3% или будет даже ниже.

Ранее сообщалось, что в России впервые за два года выросла безработица.