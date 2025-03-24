Юрист объяснила, как запрет наличных при покупке квартир повлияет на вторичный рынок

Российский союз участников рынка недвижимости (РСУРН) предложил запретить наличные расчеты при сделках с недвижимостью, направив инициативу в правительство. Об этом пишет «Российская газета».

Эксперты раскритиковали идею, указав на угрозу для вторичного рынка и прав потребителей.

Сторонники запрета утверждают, что безнал повысит безопасность сделок и защитит от мошенничества.

«Это соответствует законодательству и минимизирует риски», — заявили в РСУРН.

Однако юристы и аналитики опасаются, что инициатива нарушит принцип свободы договора.

«Гражданский кодекс позволяет сторонам самим выбирать форму оплаты. Полный запрет наличных преждевременен и ударит по вторичному рынку, где до 40% сделок проводятся за наличные», — пояснила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

По ее словам, электронные платежи не гарантируют полной защиты и могут усложнить процесс.

21 марта глава Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов призвал запретить использование наличных средств при покупке квартир на вторичном рынке. Попов в своем письме обратил внимание на то, что в 90% случаев мошенничества с недвижимостью используется именно этот способ расчета. В результате действий аферистов физические лица ежегодно теряют 10–20 млрд рублей, уточнил он.

Ранее инкассаторы ЦБ высказались против запрета на покупку жилья за наличные.