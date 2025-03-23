Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист указал россиянам на нюанс при покупке «необычно дешевых» долларов

Экономист Абрамов сообщил, что сейчас выгодно покупать доллары
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Сейчас выгодно покупать американские доллары, заявил «Ленте.ру» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ (Института психолого-экономических исследований) Президентской академии Александр Абрамов.

Как он отметил, по курсу доллары сегодня «необычно дешевые».

«Вопрос только в том: удастся ли вам ее (покупку валюты. — «Газета.Ru») совершить. Потому что, как я понимаю, наблюдается определенный дефицит новых долларов», — сказал эксперт.

Он пояснил, что в банках сейчас, как правило, нет наличных долларов, а в приобретении безналичных довольно мало смысла.

На этой неделе инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин предостерег россиян от игр с курсами валют, то есть от приобретения небольших сумм зарубежных валюты при снижении их курсов. По его словам, попытки купить валюту дешевле, чтобы когда-то продать дороже, особенно если речь идет о небольших суммах, чаще всего приносят совсем не те результаты, что ожидалось.

Ранее россиянам посоветовали не торопиться с обменом долларов старого образца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами