Россиянам посоветовали не торопиться с обменом долларов старого образца

Россиянам лучше не стоит обменивать американские доллары старого образца. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финансовых технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Она подчеркнула, что у долларовых банкнот, если они выпущены после 1914 года, нет никакого срока годности. Однако такая обязанность в США имеется лишь у государственных организаций, а коммерческие банки могут устанавливать собственные правила.

Кроме того, американское законодательство, касающееся долларов, не распространяется на другие страны, поэтому в них не существует обязательств принимать банкноты старого образца. Банки имеют полное право решать, по какому курсу принимать банкноты различных годов выпуска.

Экономист посоветовала россиянам не торопиться с обменом, так как в случае улучшения отношений с Соединенными Штатами доступ к новым банкнотам может упроститься.

26 февраля сообщалось, что некоторые российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов.

В Центробанке объяснили, почему не могут запретить банкам принимать старые доллары.