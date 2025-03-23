Политолог спрогнозировал коллапс в Молдавии из-за спада в экономике

Молдавия может столкнуться с коллапсом из-за рецессии, последовавшей за спадом во всех основных секторах экономики. Об этом заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ, передает РИА Новости.

«Рецессия — это лишь вершина айсберга. Настоящий вопрос: готовы ли мы избежать коллапса или довольствуемся тем, что будем наблюдать за медленным падением экономики?» — сказал политолог.

Ионицэ добавил, что кризис в экономике возник из-за «системного краха основных экономических секторов». По его словам, сейчас наблюдается спад в сельском хозяйстве, в производственном секторе и обрушение экспорта. Эксперт отметил, что подобные факторы создают «идеальный шторм» для экономики Молдавии.

18 марта Совет ЕС утвердил пакет помощи Молдавии на сумму €1,9 млрд. Ожидается, что за счет этих денег в республике удастся ускорить проведение реформ, которые приблизят ее к вступлению в Евросоюз, а также достичь экономического роста.

Ранее в Госдуме предсказали Молдавии аншлюс после референдума о вступлении в ЕС.