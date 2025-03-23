Экс-сенатор рассказал, как обеспечить прибавку к пенсии

Для обеспечения прибавки к пенсии россиянам рекомендуется открывать депозиты и копить на недвижимость. Об этом kp.ru рассказал председатель Союза пенсионеров России, бывший первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Нужно использовать накопительные элементы. <...> Сейчас наиболее выгодные — это банковские депозиты. За пять лет сбережения могут вырасти в два раза — это существенно», — сказал экс-сенатор.

Рязанский пояснил, что при заработке 230 тысяч рублей в месяц человек может 150 тысяч откладывать на депозит. При нынешних ставках банков ежегодно на сберегательном счету будет примерно 2 миллиона рублей, отметил экс-сенатор.

Глава союза отметил, что благодаря таким сбережениям будущий пенсионер сможет накопить на вкладах до 4 млн рублей. Впоследствии эти средства можно будет направить на покупку недвижимости для сдачи ее в аренду, подчеркнул Рязанский.

Накануне данные Социального фонда России показали, что увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц можно при накоплении 625 пенсионных баллов. С учетом текущего размера пенсионного коэффициента (145,69 рубля) указанное количество баллов можно получить при ежемесячном доходе от 230 тысяч рублей до вычета налогов и стаже не менее 62,5 года.

Ранее стало известно, в каком возрасте траты у россиян выше всего.