В Росстате раскрыли самые прибыльные компании в 2024 году

По итогам прошлого года наибольшую прибыль в России заработали нефте- и газодобывающие предприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный анализ данных Росстата.

По данным ведомства, нефтегазовые компании в 2024 году заработали 5,7 трлн рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. На втором месте расположились финансовые и страховые компании. Их прибыли по итогам года составила 3,2 трлн рублей. Показатель оказался на 2,1% ниже, чем в 2023 году.

Замкнули тройку лидеров компании, работающие в сфере оптовой торговли. В 2024 году их прибыль составила 3 трлн рублей, что на 17,5% меньше, чем в 2023 году. При этом данные компании также показали наибольшие убытки. По данным Росстата, показатель оказался в 4,1 раза больше — 1,2 трлн рублей.

В конце января в Банке России сообщили, что за 2024 год банковский сектор страны заработал рекордные 3,8 трлн рублей чистой прибыли, что на 15,15% выше прошлогоднего показателя. При этом в декабре прибыль составила 187 млрд рублей, уменьшившись в сравнении с ноябрьским показателем в 2,8 раза.

Ранее стало известно, что чистая прибыль «Роснефти» за 2024 год стала второй по величине в истории компании.