Франция нарастила импорт из России

Импорт Франции из РФ достиг максимума с декабря 2022 года и в январе 2025 года составил €507 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

По объему импорта из РФ и торговли с РФ в целом Франция обогнала Германию и заняла первое место в Европе. За год поставки российских товаров во Францию выросли на треть, в то время как экспорт Франции в РФ вырос на 4% и достиг уровня в €137,3 млн. При этом объем торговли между РФ и Германией за год сократился на 14% и составил €625 млн, что на €19,6 млн меньше, чем между РФ и Францией. Третьим по значимости торговым партнером РФ в Евросоюзе в 2025 году стала Италия, причем торговля с ней сократилась на 20% — сумма экспорта и импорта в январе 2025 года составила €600 млн.

До этого в правительстве Франции заявили, что пока не поддерживают идею конфискации замороженных активов Российской Федерации, но продолжают изучать связанные с этим возможности. Отмечается, что такой шаг может иметь системные эффекты для экономики Франции и ЕС.

Ранее Макрон предупредил французов о «российской угрозе».