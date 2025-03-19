Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция нарастила импорт из России

РИА: Франция в январе стала главным торговым партнером России в ЕС
close
Кирилл Брага/РИА Новости

Импорт Франции из РФ достиг максимума с декабря 2022 года и в январе 2025 года составил €507 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

По объему импорта из РФ и торговли с РФ в целом Франция обогнала Германию и заняла первое место в Европе. За год поставки российских товаров во Францию выросли на треть, в то время как экспорт Франции в РФ вырос на 4% и достиг уровня в €137,3 млн. При этом объем торговли между РФ и Германией за год сократился на 14% и составил €625 млн, что на €19,6 млн меньше, чем между РФ и Францией. Третьим по значимости торговым партнером РФ в Евросоюзе в 2025 году стала Италия, причем торговля с ней сократилась на 20% — сумма экспорта и импорта в январе 2025 года составила €600 млн.

До этого в правительстве Франции заявили, что пока не поддерживают идею конфискации замороженных активов Российской Федерации, но продолжают изучать связанные с этим возможности. Отмечается, что такой шаг может иметь системные эффекты для экономики Франции и ЕС.

Ранее Макрон предупредил французов о «российской угрозе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами