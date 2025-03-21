В России планируют усовершенствовать систему банковских вкладов

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект, который предлагает увеличить максимальный размер страхового возмещения по вкладам в российских банках до трех миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ».

Таким образом, максимальный размер страхового возмещения по вкладам должен увеличиться с 1,4 миллиона до трех миллионов рублей.

Отмечается, что в апреле прошлого года с инициативой увеличить страховое возмещение выступал Центробанк РФ. По мнению регулятора, это может сдержать инфляцию. Уточняется, что нынешний предел страховой суммы устанавливался более 10 лет назад.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман ранее рассказал, что банковские вклады являются одним из самых доходных инструментов для вложения денег в текущих условиях, в среднем доходность по ним составляет около 21%.

Ранее аналитик рассказал, когда лучше закрывать короткие вклады.