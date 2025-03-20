«Роснефть» закрепила за собой статус крупнейшего налогоплательщик страны

В 2024 году «Роснефть» перечислила в бюджет России более 6,1 трлн рублей

«Роснефть» продемонстрировала рост ключевых финансовых показателей в 2024 году, несмотря на сложные экономические условия. Об этом свидетельствуют данные годового отчета компании.

Отмечается, что компания сохранила статус крупнейшего налогоплательщика России. По итогам 2024 года общий объем налоговых платежей «Роснефти» в консолидированный бюджет страны достиг рекордной отметки.

Так, с учетом дивидендов в размере 256 млрд рублей, направленных в адрес государственного «Роснефтегаза», сумма превысила 6,1 трлн рублей. Такой результат эквивалентен 17% доходов федерального бюджета. В «Роснефти» уточнили, что это беспрецедентное значение как для самой компании, так и для российского рынка в целом.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что компания продолжает действовать в интересах акционеров и следовать своей дивидендной политике.

«В интересах наших акционеров и в полном соответствии с дивидендной политикой в феврале Компания выплатила промежуточные дивиденды в размере 36,47 руб. / акцию. Компания непрерывно выплачивает дивиденды с 1999 г. Дивидендная база неизменна, начиная с дивидендов за 2011 г., что обеспечивает прозрачность и предсказуемость их размера», --сказал он.

По его словам, только за последний год число акционеров компании выросло почти на треть, достигнув 1,5 млн человек.

На фоне таких результатов «Роснефть» продолжает реализовывать масштабные проекты в нефтегазовой отрасли. В прошлом году ее капитальные затраты составили 1,4 трлн рублей, что на 11,2% выше показателя 2023 года. Рост связан с плановой реализацией инвестиционной программы на объектах сегмента «Разведка и добыча».