Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» закрепила за собой статус крупнейшего налогоплательщик страны

В 2024 году «Роснефть» перечислила в бюджет России более 6,1 трлн рублей
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

«Роснефть» продемонстрировала рост ключевых финансовых показателей в 2024 году, несмотря на сложные экономические условия. Об этом свидетельствуют данные годового отчета компании.

Отмечается, что компания сохранила статус крупнейшего налогоплательщика России. По итогам 2024 года общий объем налоговых платежей «Роснефти» в консолидированный бюджет страны достиг рекордной отметки.

Так, с учетом дивидендов в размере 256 млрд рублей, направленных в адрес государственного «Роснефтегаза», сумма превысила 6,1 трлн рублей. Такой результат эквивалентен 17% доходов федерального бюджета. В «Роснефти» уточнили, что это беспрецедентное значение как для самой компании, так и для российского рынка в целом.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что компания продолжает действовать в интересах акционеров и следовать своей дивидендной политике.

«В интересах наших акционеров и в полном соответствии с дивидендной политикой в феврале Компания выплатила промежуточные дивиденды в размере 36,47 руб. / акцию. Компания непрерывно выплачивает дивиденды с 1999 г. Дивидендная база неизменна, начиная с дивидендов за 2011 г., что обеспечивает прозрачность и предсказуемость их размера», --сказал он.

По его словам, только за последний год число акционеров компании выросло почти на треть, достигнув 1,5 млн человек.

На фоне таких результатов «Роснефть» продолжает реализовывать масштабные проекты в нефтегазовой отрасли. В прошлом году ее капитальные затраты составили 1,4 трлн рублей, что на 11,2% выше показателя 2023 года. Рост связан с плановой реализацией инвестиционной программы на объектах сегмента «Разведка и добыча».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами