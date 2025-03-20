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В России могут запретить добычу золота под видом геологоразведки

Минфин РФ предложил запретить добычу золота под видом геологоразведки
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Umit Bektas/Reuters

В Министерстве финансов РФ предложил запретить добычу золота под видом геологоразведочных работ. Законопроект появился в базе проектов нормативных актов.

Ведомство в проекте закона сообщает, что некоторые добытчики драгоценного металла «под видом геологоразведочных работ осуществляют выборочную отработку только богатых участков на бесплатно полученных лицензиях, получая сверхприбыли и уклоняясь от уплаты платежей в бюджет и нанося непоправимый вред месторождениям».

После этого части месторождения не разрабатываются и становятся нерентабельными.

После недропользователи направляют полезные ископаемые аффинаж (очистку некоторых тяжелых металлов от примесей), следует из законопроекта.

Согласно ему, запрещается направлять на аффинаж драгоценные металлы, полученные в результате геологического изучения недр, пока информация о них не будет передана в государственную информационную систему драгоценных металлов и камней (ГИИС ДМДК).

Для нарушителей предлагают ввести ограничения на пользование недрами, а также штрафы.

До этого стало известно, что прирост разведанных запасов золота в России за прошлый год составил 900 тонн, а серебра — 2,8 тонны. Таким образом, сырьевую базу золота удалось увеличить на 2%, а серебра — на 5%. Объем общего запаса алмазов тоже удалось увеличить на 3,2 млн карат.

Ранее стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум.

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