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WSJ сообщила о застрявших в американском банке $2 млрд из России

WSJ: минюст США заморозил в JPMorgan $2 млрд из России
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Shutterstock

Минюст США заморозил $2 млрд, которые поступили из России на счета в американский финансовый конгломерат JPMorgan. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, данные деньги предназначены для оплаты строительства атомной электростанции (АЭС) в Турции «Аккую», которая сооружается совместно с «Росатомом».

Отмечается, что не попавший под санкции Газпромбанк (США ввели ограничения в отношении него в ноябре 2024 года) предоставлял кредит около $9 млрд на строительство АЭС. Деньги со счетов могли поступать российским компаниям, у которых были счета в турецком государственном банке Ziraat. Часть средств были переведены, однако $2 млрд минюст США заморозил. Подчеркивается, что администрация экс-президента США Джо Байдена намеревалась их конфисковать, однако позднее отказалась от этого, чтобы «не разозлить» Турцию и не подорвать связи Вашингтона и Анкары.

В ноябре прошлого года министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что не видит правовой основы для того, чтобы немецкая компания Siemens задерживала поставку оборудования для строящейся в стране АЭС «Аккую».

Ранее Келлог высказался о судьбе введенных США антироссийских санкций.

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