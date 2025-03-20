Президент Франции заявил, что знает как привлечь внимание Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что знает, как найти подход к американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам Макрона, Трамп ценит личные связи. Французский лидер сказал своим помощникам, что, хотя глава Белого дома «не очень хороший слушатель», но если найти правильный аргумент, то можно привлечь его внимание, рассказали собеседники агентства.

Согласно информации Bloomberg, пока лидеры страны Европы изо всех сил пытаются отслеживать ход мыслей администрации президента США, давние отношения Макрона с Трампом наделяют французского лидера важной ролью — он стал своего рода «точкой отсчета» во взаимодействии с коллегой.

Также источник агентства сообщил, что лидер одной из стран Южной и Северной Америки обращался к Макрону с просьбой помочь найти подход к Трампу. Кроме того, президент Франции после прошедшего в марте саммита Европейского союза связывался с президентом США и в течение получаса обсуждал с ним итоги мероприятия.

Ранее Макрон оценил переговоры по урегулированию на Украине.