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Медведев заявил, что снятие санкций пойдет на пользу не всему бизнесу в РФ

Медведев: ушедшим компаниям Запада будет сложно вернуться в Россию
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что снятие антироссийских санкций, введенных США и их союзниками, не пойдет на пользу российскому бизнесу. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

Он призвал правительство подумать о том, как снятие санкций скажется на отечественных производителях, рассмотреть введение защитных мер по отдельным позициям.

Чиновник подчеркнул, что не нужно стесняться вводить защитные экономические меры при возвращении иностранных компаний в страну, в этом вопросе нужно брать пример с президента США Дональда Трампа. По словам Медведева, он писал об этом в соцсетях еще в марте 2022 года. Тогда политик предупредил, что иностранному бизнесу будет сложно вернуться на российский рынок.

«Жизнь доказала правоту этих слов. Мы никого не выгоняли - они сами ушли. Кто-то под нажимом своих правительств, кто-то из страха, кто-то из солидарности с неонацистами», — уточнил зампред Совбеза РФ.

Медведев добавил, что российский бизнес своевременно среагировал на уход западных брендов и занял свободные ниши.

«Многие ниши сегодня заполнены нашими компаниями, они просто молодцы», — сказал зампред Совбеза РФ.

Он отметил, что в стране появились новые компетенции, новые производства и даже целые отрасли, которые «выросли на санкциях». По словам Медведева, эти предприятия честно завоевали свое «место под солнцем».

Ранее в Белом доме рассказали о поручениях Трампа по Украине и санкциям против России.

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