В Госдуме предложили проверить обоснованность текущей ключевой ставки Центробанка

Комитет Госдумы по контролю предложил оценить обоснованность текущей ключевой ставки, установленной Банком России, и провести аудит счетов и операций регулятора. Об этом говорится в заключении к отчету о работе Счетной палаты в 2024 году, передает «Интерфакс».

В заключении указано, что комитет получил ряд вопросов от «Единой России» и КПРФ относительно деятельности Центробанка, которые не были раскрыты в отчете Счетной палаты. Депутаты запросили допинформацию по ряду вопросов, затрагивающих влияние решений регулятора на экономику.

»... комитет по контролю отмечает крайнюю востребованность оценки экономической обоснованности текущей ключевой ставки и полномасштабный аудит счетов и операций Банка России», — заявил комитет нижней палаты парламента по контролю.

Отчет о работе ЦБ в прошлом году запланирован на заседании Госдумы 9 апреля.

19 марта главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров дал прогноз, что минимальная ключевая ставка в 2025 году может быть на уровне в 13%, а максимальная — 23%.

Ранее в Центробанке РФ заявили о резком снижении инфляционных ожиданий россиян.