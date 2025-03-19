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В Госдуме назвали основную цель съездов РСПП

Депутат ГД Наумов: на съездах РСПП важен прямой диалог власти и крупного бизнеса
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Алексей Майшев/РИА Новости

На съездах Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) важен прямой диалог власти и крупного бизнеса. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Такой формат, по его словам, способствует добросовестному и своевременному выполнению задач, которые руководство страны ставит перед экономикой.

Парламентарий отметил, что для российской экономики имеет большое значение баланс внутренней и внешней экономической деятельности.

«Президент [России Владимир Путин] оценил хорошие результаты роста промышленности и предпринимательства, достигнутые на фоне санкций Запада. Более того, во многом рестрикции запустили положительные изменения: бизнес приспособился и переориентировался», — сказал Наумов.

Накануне Путин принял участие в съезде РСПП. В своем обращении глава государства затронул вопросы санкций, замедления экономики, а также возвращение в страну западных компаний. Какие еще темы поднял российский лидер на встрече с бизнесменами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал об экономическом соперничестве в мире.

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