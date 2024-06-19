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«Почту России» оштрафовали на 100 млн рублей

Суд оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей за срыв ремонта своих отделений

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Мировой судья в Москве оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей за то, что организация не завершила в срок ремонт почтовых отделений в сельской местности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст судебного решения.

Согласно решению мирового судьи судебного участка номер 419 Москвы, акционерное общество «Почта России» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.15.4 КоАП РФ (нарушение юридическим лицом, которому предоставлены бюджетные инвестиции, условий их предоставления), и назначить ему наказание в виде административного штрафа.

В январе гендиректор «Почты России» Михаил Волков заявлял, что компания снизила долговую нагрузку более чем на 20 млрд рублей. Он также прокомментировал план по оптимизации работы организации, который обозначал глава Минцифры Максут Шадаев. По словам Волкова, есть соответствующая стратегия, обсуждаемая членами совета директоров.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников с рассылкой писем от имени ФНС.

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