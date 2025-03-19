Россиянам объяснили, как рассчитывается и начисляется пенсия

Ежемесячные выплаты, которые получают пенсионеры, берутся из страховых взносов тех, кто работает и получает официальную зарплату. Об этом напоминает kp.ru. Уточняется, что за каждого сотрудника работодатель платит 30% сверх того, что записано в бухгалтерской ведомости.

К примеру, при зарплате в 100 тысяч рублей 87 тысяч зачисляются на банковскую карту работнику, а 13 тысяч работодатель переводит в казну в виде подоходного налога (НДФЛ). Еще 30 тысяч сверх дохода сотрудника компания перечисляет государству в виде страховых взносов.

Эти средства тратятся на пенсии, медицинское страхование, а также на выплату больничных и декретных. Таким образом, чем больше организация платит за работника, тем больше ему будут платить в старости.

Журналисты также выяснили у экспертов, что для присвоения одного пенсионного балла в 2025 году необходимо официально получать 23 тысячи рублей в месяц. Для получения максимальных 10 баллов за год нужно заработать не менее 2 миллионов 759 тысяч рублей, что составляет примерно 230 тысяч рублей в месяц. Например, при зарплате в 100 тысяч рублей в месяц за год можно накопить чуть больше 4 баллов.

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