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Один из крупнейших железнодорожных операторов рассмотрит продажу бизнеса

Компания Globaltrans намерена рассмотреть продажу железнодорожного бизнеса
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Shutterstock

Совет директоров железнодорожного оператора Globaltrans назначил собрание акционеров на 3 апреля для обсуждения продажи активов российской компании «Трансатлант» за $766,7 млн. Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет о продаже 100% доли Globaltrans в компаниях ООО «БалтТрансСервис», ООО «ГТИ Менеджмент», АО «Новая перевозочная компания», АО «Уральская Вагоноремонтная Компания», а также Adaptive Capital Ltd и всех прав, связанных с этими активами. В сообщении отмечается, что общая сумма сделки является фиксированной и не подлежит пересмотру.

По данным агентства РИА Новости, потенциальным покупателем активов группы Globaltrans является российский стратегический инвестор, заинтересованный в развитии операционного бизнеса. Если сделка будет одобрена, она будет оформлена в виде договора купли-продажи, который заключается с российским закрытым паевым инвестиционным фондом.

Globaltrans — один из крупнейших операторов грузовых железнодорожных перевозок на рынке стран СНГ, созданный в 2004 году предпринимателями Андреем Филатовым, Никитой Мишиным, Константином Николаевым, Сергеем Мальцевым и Александром Елисеевым. По состоянию на конец 2024 года парк компании насчитывал более 63 тысяч единиц подвижного состава, чистая прибыль достигла 39,4 млрд рублей, а скорректированная выручка составила 92,7 млрд рублей.

Компания с 2023 года осуществляла редомициляцию с Кипра в свободную экономическую зону Абу-Даби. В прошлом году доли Мишина, Николаева и Мальцева выкупил казахстанский бизнесмен Кайрат Итемгенов.

Ранее в РЖД заявили о большом количестве неиспользуемых вагонов.

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