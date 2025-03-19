В Минфине поддержали ввод платежного роуминга для QR-кодов

Минфин поддержал инициативу платежного роуминга при оплате разными QR-кодами, пишет РБК со ссылкой на проект официального отзыва, инициированного Центробанком.

Отмечается, что документ подписал заместитель министра финансов Иван Чебесков, он направлен в ЦБ, ФАС, Минюст и Минэкономразвития. Авторы документа указывают на целесообразность установления возможности проведения расчетов «посредством платежного роуминга, а именно переадресовки с единого QR-кода, предоставляемого АО «НСПК», в различные платежные платформы».

Крупнейшие банки России предложили создать платежный роуминг вместо единого QR-кода. В частности, они предлагают объединить между собой платформы от Национальной системы платежных карт (НСПК) и от платежного консорциума и проводить оплату по QR-кодам двух платформ, но со списанием комиссии, если одна платформа будет обрабатывать QR другой платформы.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил надежду, что бизнес в РФ будет развиваться молитвами Минфина.

Ранее Решетников назвал главную задачу для развития экономики России.