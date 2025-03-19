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Россияне выступили за самозапрет на ипотеку по биометрии

«Выберу.ру»: 30% россиян хотят самозапрета на оформление ипотеки по биометрии
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Россияне поддержали механизм, разрешающий подать заявку на ипотеку с помощью биометрии, но считают, что на такую опцию должен действовать самозапрет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

О желании ввести самозапрет на получение ипотеки по биометрии чаще всего говорили женщины и мужчины в возрасте от 45 до 55 лет — 69%.

Законопроект, разрешающий подавать заявку на оформление ипотечного кредита с помощью биометрических данных, был принят в первом чтении Госдумой 4 марта 2025 года. Поправка не предполагает полного освобождения от сбора всех необходимых документов. Используя биометрию, заемщики смогут пропустить лишь один этап — получение отметки в ЕГРН о согласии подавать документы в электронном виде. Во всем остальном порядок оформления онлайн-сделки останется прежним.

29% опрошенных россиян опасаются, что мошенники сразу возьмут нововведение на вооружение и будут использовать в своих интересах. Аферистов больше всего боятся мужчины и женщины в возрасте от 45 до 55 лет — 56%, и молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 25 лет — 37%.

32% признались, что не смогли разобраться в том, как будет работать новый закон. В то же время 9% ответили, что относятся к нововведению положительно. 60% из данной группы респондентов заявили, что уже планируют использовать биометрию для оформления ипотечных сделок. Наибольшее доверие к использованию биометрии при заключении ипотечных сделок выразили женщины в возрасте от 30 до 45 лет — 78%.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее было названо число россиян, установивших самозапрет на кредиты.

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