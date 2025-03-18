«ЛюбаЕСТ»: в московских ресторанах стали продавать чай без заварки за 800 рублей

В московских ресторанах продают чай без заварки в самом чайнике. Об этом пишет Telegram-канал «ЛюбаЕСТ».

«Неприятный тренд в большинстве ресторанов Москвы: чай без заварки по 800 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом чай клиентам заваривают тот, который можно заварить не один раз, например, китайский.

«Так и представляю каждый раз, как одну заварку используют для нескольких клиентов», — добавляет автор канала.

При этом, по ее словам, в некоторых заведениях встречаются исключения и к чаю приносят полуторалитровый термос с кипятком, но цена на такой напиток выше 1000 рублей.

Накануне стало известно, что чай в российских магазинах подорожает минимум на 15–20% к концу 2025 года. Больше всего подорожают элитные сорта чая (так называемый премиум-сегмент) — дорогие сорта белого чая, улунов, сорт пуэр, а также редкие сорта Da Hong Pao, Габа, Silver Needle.

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