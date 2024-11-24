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Группа «Лесоповал» высмеяла слухи об изысканном райдере

Группа «Лесоповал» пошутила, что требует черную икру в составе райдера

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Участники шансон-группы «Лесоповал» высмеяли в беседе с NEWS.ru слухи об изысканном райдере артистов.

Хореограф Вениамин Смирнов пошутил, что музыканты обязательно требуют черную икру на каждый концерт.

«Почему красная? Черная икра!» — заявил хореограф.

Вокалист Илья Ефимов отметил, что в райдере «Лесоповала» нет никаких изысканных или вычурных блюд. По его словам, райдер коллектива скромный. В него входит вода, салфетки, травяной чай с сахаром и сливки для звукорежиссера.

В ноябре певица Лолита Милявская объяснила, что специально вписывает в свой райдер странные пункты, чтобы понять, читали ли его организаторы. В шутку она привела пример, что может быть условие привести звезде «50 накачанных самцов утром у трапа самолета с красной дорожкой». Певица назвала такие условия в райдере «шляпой».

Лолита вспомнила, что раньше у нее стояла в райдере машина «Ока» с мигалками. И когда организаторы заботились об обеспечении этого пункта, артистка понимала, что за свет и звук на концерте можно не беспокоиться. Сейчас у нее для таких целей стоит в условиях обязательное наличие меню, рекомендованного пенсионным фондом России.

Ранее уехавший из России комик Чапарян назвал цену, за которую готов вернуться в Москву.

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