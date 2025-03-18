В России призвали ввести государственное регулирование курса рубля

Курс рубля должен регулироваться государством, заявил «Газете.Ru» основатель девелоперской компании «ТОННЭКС ГРУП» Василий Лавров.

«Для укрепления рубля и спасения курса от сырьевой зависимости необходимо для начала решить ряд важных вопросов: внедрить официальное регулирование курса рубля, заниматься развитием фондового рынка, а также максимально оградить регулирование отечественных финансов от влияния Запада. Сейчас денежные потоки государства частично разомкнуты. Финансы активной части населения, так называемого среднего класса, изымаются из экономического обращения и не всегда вливаются обратно в нужном ключе», — отметил Лавров.

По его мнению, в норме эти деньги должны быть возвращены в «кровеносную систему» финансов и питать развитие новых предприятий, идти на развитие и инновации, но иногда эти средства переправляются на более приоритетные для государства цели и задачи, что в любом случае не проходит бесследно для экономики, валюты и самих граждан.

В России регулирование курса рубля происходило в разные периоды истории. В советское время (до 1992 года) рубль имел фиксированный курс, устанавливаемый государством. Конвертация валюты для граждан была ограничена.

После распада СССР начался переход к рыночной экономике, но Центробанк России продолжал контролировать курс рубля, периодически корректируя его. В 1994 году была проведена валютная реформа, а в 1998 году произошел дефолт, который привел к резкой девальвации. В 1999-2014 годах ЦБ использовал политику «плавающего коридора» для курса рубля, проводя интервенции на валютном рынке, чтобы сглаживать колебания. В 2014 году Банк России отказался от регулярных валютных интервенций и перешел к режиму свободно плавающего курса. Это означало, что курс рубля определяется рынком, но в случае необходимости ЦБ может вмешиваться, чтобы предотвратить резкие колебания.

Ранее был спрогнозирован курс рубля в случае перемирия на Украине.