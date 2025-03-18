Россиянам рассказали, как самозапрет на кредиты отразится на финансовой истории

Депутат Бахарев: самозапрет на кредиты не влияет на кредитную историю россиян

Россияне могут свободно пользоваться услугой самозапрета на кредиты, так как на их кредитной истории это не отразится. Об этом в пресс-центре НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

«Самозапрет на кредиты не повлияет на кредитную историю гражданина. Этот вопрос обсуждался еще на стадии принятия законопроекта», — подчеркнул депутат.

По его словам, авторы инициативы принципиально важным моментом обозначили защиту россиян от мошеннических кредитов без ухудшения их истории займов. В противном случае заниматься разработкой документа не стоило, подчеркнул Бахарев.

Напротив, установка самозапрета на кредиты сообщит банкам, что перед ними добросовестный заемщик, готовый на это ограничение, подчеркнул в свою очередь президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

Напомним, накануне сообщалось, что самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян в первые две недели работы сервиса. Отмечается, что подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 5,85 миллиона заявок (91%). При этом заявления на снятие самозапрета за период с 1 по 16 марта направили 50,1 тысячи граждан.

Ранее стали известны регионы-лидеры по числу самозапретов на кредиты.