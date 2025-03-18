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Стало известно, почему остановились поставки российского газа в Армению

«Газпром Армения»: поставки газа остановили 18 марта из-за ремонта в Грузии
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Поставки российского газа в Армению приостановлены из-за ремонта в Грузии 18 марта, сообщает пресс-служба ЗАО «Газпром Армения».

«Подача природного газа в Армению будет приостановлена ​​с 09:00 до 18:00 18 марта в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке «Газах-Сагурамо» (DN 1000) транзитного газопровода «Северный Кавказ — Закавказье», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что потребители будут получать газ из собственных запасов Армении и дополнительных объемов из Ирана.

До этого вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ, кандидат в канцлеры Роберт Хабек заявил, что дискуссии о восстановлении работы трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» для поставок российского газа в Германию являются «совершенно неправильным направлением».

Вице-премьер подчеркнул, что Социал-демократы и Консервативная партия Германии создали энергетическую зависимость страны от России. Министр считает, что урок, который страна усвоила в 2022 году, может быть забыт.

Ранее Новак заявил, что экспорт энергоносителей по «Севпотокам» и «Дружбе» пока не актуален.

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