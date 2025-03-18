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Российские банки будут обязаны уведомлять родителей о выдаче карт их детям

Банки с 29 марта обяжут уведомлять родителей об операциях по картам детей
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Nuttapong punna/Shutterstock/FOTODOM

Российские банки с 29 марта будут обязаны уведомлять родителей или представителей несовершеннолетних о выдаче им банковских карт и любых операциях по счету ребенка. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«С 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты, а также обо всех операциях по счету ребенка», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что информирование и его способ будут уточняться в договоре клиентов с кредитной организацией.

Кроме того, с 1 октября крупные банки будут обязаны добавить в свои мобильные приложения функции, позволяющие гражданам оперативно заявлять о мошеннических переводах.

До этого сообщалось, что банки придумали новый способ борьбы с мошенниками. Они предложили на 48 часов заморозить средства на счете получателя в том случае, если он подозревается в мошенничестве.

Ранее стало известно, что банка захотели наказывать своих сотрудников за выдачу кредитов жертвам мошенников.

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