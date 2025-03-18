У налоговых юристов в России резко выросли зарплаты

Headhunter: средняя зарплата налоговых юристов в России выросла на 18% за год

Средняя зарплата налоговых юристов в России за первые два месяца 2025 года увеличилась на 18% и составила 95 387 рублей в месяц. При этом число вакансий для специалистов в сфере налогового права за 2024 год выросло на 11% по сравнению с 2023-м, говорится в исследовании hh.ru, Moscow Digital School и юридической компании «ЭБР», поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Аналитики связали рост зарплат с изменениями налогового законодательства, вступившими в силу в 2024 году. В частности, с 1 января 2025 года компании на упрощенной системе налогообложения (УСН) обязаны уплачивать НДС, введена новая прогрессивная шкала НДФЛ, а для IT-компаний повысилась ставка налога на прибыль. Кроме того, амнистия по «искусственному дроблению бизнеса» и другие нововведения увеличили налоговые риски.

«Компании вынуждены привлекать специалистов по налоговому праву, чтобы адаптироваться к новым правилам и минимизировать возможные финансовые потери», – пояснил руководитель налоговой практики «ЭБР» Игорь Грибков.

Наибольшее число вакансий для налоговых юристов открыты в юридическом консалтинге, строительстве, недвижимости, IT и финансовой сфере. Также специалисты востребованы в ритейле, логистике и промышленности. Сильнее всего спрос вырос в сфере искусства и культуры (в 2 раза), лесной промышленности (на 80%), энергетике (на 57%) и сельском хозяйстве (на 55%).

Самые высокие зарплаты предлагают в сферах искусства и культуры, благотворительности, общественной деятельности (130 тыс. рублей в месяц), маркетинга и СМИ (115 тыс.), а также гостиничного бизнеса и юридических услуг для населения (110 тыс.). Максимальный рост окладов за первые два месяца 2025 года зафиксирован в металлургии (38%), автомобильном бизнесе (33%) и телекоммуникациях (29%).

Работодатели ожидают от кандидатов знаний в договорной и претензионной работе, а также опыта взаимодействия с контролирующими органами и судами.

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