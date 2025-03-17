Опрос: большинство россиян считают, что муж должен зарабатывать больше жены

В КП выяснили, что 52% россиян считают, что муж должен зарабатывать больше жены

Согласно опросу, проведенному kp.ru, более половины россиян считают, что в семье муж должен зарабатывать больше жены.

Так, 52% респондентов уверены, что мужчина должен быть главным добытчиком, обеспечивать жену, детей и помогать пожилым родственникам, неся на себе основную финансовую ответственность. Жена, по их мнению, тоже может работать, но высокий доход для нее не обязателен, поскольку основное внимание она должна уделять семье и домашним заботам.

Однако 47% опрошенных придерживаются иной точки зрения. Они считают, что мужчине не обязательно много зарабатывать, ведь счастье не в этом. Если семья крепкая, брак основан на любви, а супруги могут договориться по любым бытовым вопросам, то неважно, кто приносит в дом больше денег, подчеркивают участники исследования.

Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru до этого выяснили, какой размер зарплаты родители в России хотели бы видеть у своих детей, опросив свыше полутора тысяч человек из крупных городов. Желаемым медианным доходом оказалась сумма в 200 тыс. руб.

Ежемесячный доход детей в размере от 50-100 тыс. руб. устроил бы всего 7% опрошенных. 21% были бы не против, если бы их ребенок получал 100-150 тыс. руб. И 23% участников опроса рассчитывают на доход в размере 150-200 тыс. руб. в месяц.

Ранее исследователи назвали заработок среднего класса в России.