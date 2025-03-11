В России резко подешевел мармелад

C 1 по 8 марта так называемый Индекс Мишек упал на 3,7% по сравнению с его снижением на 0,1% неделей ранее, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю выросли цены на морковь (+7,1%). Снизились цены на детский мармелад Fruit-Tella (-25%), сельдь «Матиас» (-13%), конфеты «Мишка косолапый» (-10%), масло сливочное «Домик в деревне» 72,5% жирности (-8%) и куриные тушки (-2,9%)», — отметил Абрамов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», сливочного масла «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

По данным ЦБ, годовая инфляция на 10 февраля составила 10%. В феврале 2025 года Индекс Мишек вырос на 16,3% к февралю 2024-го.

Ранее сообщалось, что в России вдвое подорожал апельсиновый сок.