Дерипаска предрек стоимость нефти по $50 за баррель

Дерипаска: увернуться от цены барреля нефти в $50 не удастся

Резкого падения стоимости нефти никому избежать не удастся. Об этом в своем Telegram-канале написал российский бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя статью газеты Financial Times о том, выгодно ли уменьшение цен Соединенным Штатам.

«Не все хотят видеть нефть на уровне $50 за баррель, но увернуться не удастся», — заявил миллиардер.

10 марта баррель Brent стоил более $70. При этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что цены на Brent могут упасть до $60–65 за баррель в 2025 году.

Это связано с перекосом мирового баланса в сторону избытка предложения. Причина — рост добычи со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, а также пессимистичные прогнозы по росту спроса на нефть в 2025-2026 годы.

Эксперт добавила, что тарифная политика президента США Дональда Трампа сейчас только усиливает опасения по поводу будущего роста мировой экономики и, как следствие, спроса на энергоресурсы.

Ранее стал известен дерзкий план США по борьбе с экспортом иранской нефти.