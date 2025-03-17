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ВЭБ купил долю «Сбера» в группе компаний «Просвещение»

«Ведомости»: ВЭБ получил долю «Сбера» в группе компаний «Просвещение»
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась со «Сбером» купить его долю в размере 25% в группе компаний «Просвещение». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к обеим сторонам.

По данным издания, ни «Сбер», ни ВЭБ.РФ, ни «Просвещение» не ответили на вопрос газеты о сделке. Собеседники газеты подтвердили, что сделка уже состоялась.

»«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке учебной литературы России. По итогам 2018 года «Просвещение» контролировало 42% рынка, 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила на тот момент в издательскую группу «Эксмо-АСТ»), остальные 28% делили между собой небольшие игроки», — говорится в материале.

До этого стало известно, что «Сбер» и ВЭБ.РФ поддержат строительство современного аэровокзала в Мурманске.

Ранее «Просвещение» подало иск против ФАС.

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