В Мурманске при поддержке Сбера и ВЭБ.РФ построят новый аэровокзал

Сбер и ВЭБ.РФ поддержат строительство современного аэровокзала в Мурманске

В Мурманске построят современный аэровокзал для жителей и гостей города. Соглашение о финансировании его строительства подписали Сбер, ВЭБ.РФ и холдинг «Новапорт», сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что новый терминал построят с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования». Общая стоимость проекта составит 4,7 млрд рублей.

Главным элементом дизайна нового аэровокзала станут Хибинские горы. Общая площадь объекта составит более 7 тыс. кв. м.

Как отметил зампред правления Сбера Анатолий Попов, в последние годы Мурманская область стала очень популярна среди российских граждан.

«Когда откроется новый современный аэровокзал, еще больше людей смогут с комфортом прилететь в Мурманск. Сбер с гордостью участвует в финансировании этого важного для региона и России проекта, потому что он ведет к росту внутреннего туризма и развитию нашей страны», — сказал он.

По словам первого замминистра экономразвития Максима Колесникова, после завершения строительства нового терминала внутренних авиалиний и реконструкции международного аэропорт Мурманска сможет принимать до трех миллионов пассажиров в год.

«Воздушная гавань будет способствовать дальнейшему экономическому росту региона, повысит его туристическую привлекательность, улучшит архитектурный облик город», — уточнил он.

В свою очередь, зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун напомнил, что при поддержке корпорации уже профинансированы и финансируются 21 аэропорт в крупных городах России.

«Развитие инфраструктуры, включая строительство и модернизацию аэровокзальных комплексов соответствует основным направлениям инвестирования ВЭБ.РФ. Аэропорт в Мурманске – воздушные ворота Арктики», — сказал он.

Корсун отметил, что проект направлен на увеличение пропускной способности до 400 пассажиров в час, а также обеспечение высокого уровня комфорта и безопасности путешественников.