Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе увеличилось потребление газа

ФСЭГ: потребление газа в Евросоюзе выросло на 21 процент в феврале
close
Стрингер/РИА Новости

В феврале потребление газа в Европе увеличилось на 21%, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию аналитиков Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Отмечается, что общее потребление газа в ЕС в январе — феврале 2025 года выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 81 млрд куб. метров. Потребление газа в феврале 2025 года увеличилось из-за похолодания и низкой выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии.

Как указали эксперты ФСЭГ, спрос на газ не падает шестой месяц подряд.

«Этот рост был обусловлен, в первую очередь, увеличением потребления в энергетическом и жилищном секторах. Холодная погода повысила спрос на отопление в жилых и промышленных помещениях», — говорится в отчете аналитиков.

До этого глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Германии было бы выгодно поддержать возможный запуск поставок российского газа по уцелевшей нитке трубопровода «Северный поток — 2», однако участие американских инвесторов приведет к росту цен на газ в ЕС.

Ранее в Европе заявили о попытках скрыть причастность США к подрыву «Северных потоков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами