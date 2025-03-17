ФСЭГ: потребление газа в Евросоюзе выросло на 21 процент в феврале

В феврале потребление газа в Европе увеличилось на 21%, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию аналитиков Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Отмечается, что общее потребление газа в ЕС в январе — феврале 2025 года выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 81 млрд куб. метров. Потребление газа в феврале 2025 года увеличилось из-за похолодания и низкой выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии.

Как указали эксперты ФСЭГ, спрос на газ не падает шестой месяц подряд.

«Этот рост был обусловлен, в первую очередь, увеличением потребления в энергетическом и жилищном секторах. Холодная погода повысила спрос на отопление в жилых и промышленных помещениях», — говорится в отчете аналитиков.

До этого глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Германии было бы выгодно поддержать возможный запуск поставок российского газа по уцелевшей нитке трубопровода «Северный поток — 2», однако участие американских инвесторов приведет к росту цен на газ в ЕС.

Ранее в Европе заявили о попытках скрыть причастность США к подрыву «Северных потоков».