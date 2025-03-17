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Россияне стали чаще пользоваться автомойками

Почта Банк: число обращений россиян на автомойки выросло на 70% за год
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LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Число обращений россиян за мойкой авто в феврале – начале марта выросло на 70 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общая сумма трат увеличилась на 42%. Об этом говорится в сообщении Почта Банка, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Средний чек также подрос — на 30%, до 428 рублей.

Автомойками чаще всего пользуются мужчины — их доля среди клиентов составила 69%. Однако средний чек у женщин оказался на 4% выше.

В банке отметили, что всплеск спроса на автомойки связан с сезонным фактором — автомобилисты стремятся очистить машины от зимних загрязнений. При этом большинство клиентов выбирают автоматические мойки и мойки самообслуживания – это позволяет сократить расходы и избежать предварительной записи.

Президент Ассоциации организаций в сфере детейлинга и автомобильной мойки Алексей Кольчугин отмечает, что весной традиционно наблюдается повышенный спрос россиян на услуги автомоек. Эксперты рынка прогнозируют дальнейший рост спроса россиян на услуги автомоек.

Ранее были спрогнозированы цены на бензин.

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