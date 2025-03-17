Россиянам назвали оптимальный срок замены ноутбука

Эксперт по технике Исаев посоветовал менять ноутбук каждые четыре-пять лет

Россиянам следует менять ноутбук каждые четыре-пять лет. Этот период является наиболее сбалансированным с точки зрения затрат и эффективности, заявил «Газете.Ru» руководитель категории «Ноутбуки» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев рекомендовал По его словам,

«За указанный срок устройство сохраняет необходимую производительность и надежность, позволяя комфортно решать ежедневные задачи», — пояснил Исаев.

Он отметил, что более частая замена ноутбука приводит к неоправданным расходам, а использование устройства дольше шести лет может потребовать дополнительных затрат на обслуживание и ремонт, что делает такой вариант экономически невыгодным.

По данным аналитической компании ITResearch, в четвертом квартале 2024 года средневзвешенная цена ноутбука в России приблизилась к 80 тыс. рублей, что на 10 тыс. рублей выше показателей октября того же года. Согласно данным «М.Видео-Эльдорадо», в июле 2024 года средняя цена ноутбука составляла около 62 тыс. рублей, а к концу года выросла до 66 тыс. рублей.

Ранее в ЦБ допустили, что текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы начнут снижаться.