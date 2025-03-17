Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали оптимальный срок замены ноутбука

Эксперт по технике Исаев посоветовал менять ноутбук каждые четыре-пять лет
close
kenchiro168/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам следует менять ноутбук каждые четыре-пять лет. Этот период является наиболее сбалансированным с точки зрения затрат и эффективности, заявил «Газете.Ru» руководитель категории «Ноутбуки» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев рекомендовал По его словам,

«За указанный срок устройство сохраняет необходимую производительность и надежность, позволяя комфортно решать ежедневные задачи», — пояснил Исаев.

Он отметил, что более частая замена ноутбука приводит к неоправданным расходам, а использование устройства дольше шести лет может потребовать дополнительных затрат на обслуживание и ремонт, что делает такой вариант экономически невыгодным.

По данным аналитической компании ITResearch, в четвертом квартале 2024 года средневзвешенная цена ноутбука в России приблизилась к 80 тыс. рублей, что на 10 тыс. рублей выше показателей октября того же года. Согласно данным «М.Видео-Эльдорадо», в июле 2024 года средняя цена ноутбука составляла около 62 тыс. рублей, а к концу года выросла до 66 тыс. рублей.

Ранее в ЦБ допустили, что текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы начнут снижаться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами