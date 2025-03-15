Эксперты предрекли рост рынка онлайн-торговли в России

«Яков и Партнеры»: рынок онлайн-торговли РФ к 2030 году может вырасти вдвое

Рынок онлайн-торговли в РФ к 2030 году может вырасти вдвое по сравнению с объемами 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и Партнеры».

Согласно оценкам экспертов, объем российского рынка электронной коммерции к 2030 году может достигнуть 32-35 трлн рублей.

«Сценарии развития российского e-commerce к 2030 году зависят от скорости цифровизации и стратегии игроков. В базовом сценарии рынок вырастет в 2,6 раза, достигнув 32,3 трлн рублей, при этом доля независимого e-commerce составит около 28%», — говорится в сообщении.

По словам партнера консалтинговой компании Максима Болотских, при самом оптимистичном сценарии рынок может вырасти в 2,8 раза и достигнуть 35,2 трлн рублей.

До этого в Wildberries сообщали, продажи автомобильных товаров на платформе выросли вдвое.

В пресс-службе сообщили, что продажи автомобильных товаров, запчастей и расходников на платформе Wildberries увеличились в 2024 году на 96% в денежном выражении — почти вдвое относительно предыдущего года.

Ранее психолог оценил, как ограничения на онлайн-покупки повлияют на россиян.